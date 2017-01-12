Кандидат в госсекретари США не против передачи Украине летального вооружения

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
«Принятие подобного решения требует консультаций с Национальным советом по безопасности и вклада других, однако я бы поддержал это», - заявил американец, подчеркнув важность оказания поддержки украинцам.
«Важно всячески помогать украинцам защитить себя от дальнейшей агрессии. Надеюсь, режим прекращения огня будет соблюдаться, однако при отсутствии этого нам важно поддержать их возможности самозащиты», - отметил Тиллерсон.
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