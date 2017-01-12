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Главная страница → Раздел: УкраинаКандидат в госсекретари США не против передачи Украине летального вооружения
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Кандидат в госсекретари США не против передачи Украине летального вооружения


Кандидат в госсекретари США не против передачи Украине летального вооружения
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
Кандидат на пост госсекретаря США бизнесмен Рекс Тиллерсон готов поддержать предоставление американского летального вооружения украинцам, противостоящим агрессии России. Об этом он заявил на слушаниях, посвящённых рассмотрению его кандидатуры, передаёт Укринформ.

«Принятие подобного решения требует консультаций с Национальным советом по безопасности и вклада других, однако я бы поддержал это», - заявил американец, подчеркнув важность оказания поддержки украинцам.

«Важно всячески помогать украинцам защитить себя от дальнейшей агрессии. Надеюсь, режим прекращения огня будет соблюдаться, однако при отсутствии этого нам важно поддержать их возможности самозащиты», - отметил Тиллерсон.

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