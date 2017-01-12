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Главная страница → Раздел: Украина11 россиян-инструкторов ДНР самовольно вернулись в РФ, - разведка
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11 россиян-инструкторов «ДНР» самовольно вернулись в РФ, - разведка


11 россиян-инструкторов ДНР самовольно вернулись в РФ, - разведка
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
В рядах боевиков, орудующих на Донбассе, растёт количество дезертиров. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

«В начале этого года 11 российских инструкторов, которые осуществляли подготовку специалистов военных специальностей, в т.ч. снайперов и саперов, самовольно оставили учебный центр и выехали на территорию России», - рассказали разведчики, отметив, что сделали они это из-за недовольства низкими зарплатами, а также попытками командования отправить их воевать против сил АТО.

По данным ГУР, в России «разочарованные пропагандистскими лозунгами Кремля и реалиями "русского мира"» бывшие инструкторы пытаются «трудоустроиться по специальности», то есть в «организованных преступных бандформированиях и российских частных военных компаниях».

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