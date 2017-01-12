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Главная страница → Раздел: События/СкандалыСитуация с водой во Флинте улучшается
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Ситуация с водой во Флинте улучшается


Ситуация с водой во Флинте улучшается
Фото: AmericaRU.com
Должностные лица администрации Флинта, штат Мичиган, и федеральные чиновники заявляют, что последние тесты показали – уровень свинца в воде города снизился.

Кроме того, в воде практически не осталось хлора, проблем с заражением воды бактериями тоже больше нет, сообщают городские чиновники. Пока призыв пить бутиллированую или фильтрованную воду не отменяли.

Доктор Николь Дурье, представитель департамента здравоохранения США, отметила, что хотя ситуация улучшилась, водный кризис во Флинте не закончился. По ее словам, жителям города нужно продолжать придерживаться мер предосторожности и не использовать воду из водопровода для питья, но «есть признаки прогресса».

В 2014 году дети из Флинта, в котором живут преимущественно афроамериканцы, начали болеть из-за заражения воды в городских сетях свинцом. Несколько лет власти США пытаются решить проблему питьевой воды во Флинте.
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