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Главная страница → Раздел: В миреНа Камчатке скорая не смогла попасть к умирающему из-за дорожных хулиганов
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На Камчатке скорая не смогла попасть к умирающему из-за дорожных хулиганов


На Камчатке скорая не смогла попасть к умирающему из-за дорожных хулиганов
Фото: AmericaRU.com
В российском городе Петропавловске-Камчатском 21-летний парень погиб без медицинской помощи, пока водитель и врачи скорой препирались с автохулиганами. Делом занялись следователи. Об этом сообщило Следственное управление СК России по Камчатскому краю.

Трагедия произошла 10 января. «21-летний мужчина вместе со своим братом находился в одной из квартир по улице Циолковского. В какой-то момент 21-летнему мужчине стало плохо, и его брат вызвал бригаду скорой медицинской помощи», - рассказали следователи, отметив, что приехавшие с опозданием медики констатировали смерть молодого человека.

Доктора, со своей стороны, заявили, что опоздали из-за 2 людей, «препятствующих проезду автомобиля скорой медицинской помощи».

Агентство ТАСС, ссылаясь на представительницу городской станции скорой помощи Галину Куликову, заявило, что парень вполне мог быть спасён, если бы не действия хулиганов. «На подъезде к улице Циолковского дорогу перекрыл автомобиль. На просьбы бригады освободить дорогу водитель не реагировал. Затем пассажир автомобиля вышел из салона и стал проявлять агрессию к бригаде: угрожал, запрыгивал на капот. Свидетелями этого безобразного происшествия стали жильцы дома. Бригада доехала до вызова через 13 минут, а могла бы быть на месте и оказывать помощь через три минуты, потеряли около 10 минут, столь важных для спасения человеческой жизни», - рассказала она.

Примечательно, что дебоширы не понесут заслуженного наказания за гибель молодого человека. Российским законодательством предусмотрены лишь небольшой штраф (500 рублей) и лишение прав на 3 месяца за «непредоставление преимущества в движении» автомобилю скорой помощи.

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