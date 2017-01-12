Женщина из Бруклина жила с трупом своей сестры

12 января 2017 года, 11:15

Фото: AmericaRU.com

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Затворница из Бруклина прожила более года с разлагающимся трупом своей 67-летней сестры, который пролежал в ее кухне, сообщают местные власти.Ужасная находка была обнаружена в доме американки, когда родственник вызвал в ее дом полицию. В доме на Клинтон Роад проживали две женщины, но одну не видели очень давно. Когда тело умершей нашли, труп значительно разложился.Власти полагают, что женщина, имя которой не разглашается, прожила, по крайней мере, год рядом с умершей сестрой. В целом, в доме царит беспорядок. Следователи не обнаружили следов насильственной смерти, и все же по факту назначена судебно-медицинская экспертиза.