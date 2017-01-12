Женщина из Бруклина жила с трупом своей сестры

Фото: AmericaRU.com
Ужасная находка была обнаружена в доме американки, когда родственник вызвал в ее дом полицию. В доме на Клинтон Роад проживали две женщины, но одну не видели очень давно. Когда тело умершей нашли, труп значительно разложился.
Власти полагают, что женщина, имя которой не разглашается, прожила, по крайней мере, год рядом с умершей сестрой. В целом, в доме царит беспорядок. Следователи не обнаружили следов насильственной смерти, и все же по факту назначена судебно-медицинская экспертиза.
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