Горнолыжные курорты Невады и Калифорнии закрылись из-за слишком больших снежных завалов

Фото: AmericaRU.com
Интенсивные метели в горах Калифорнии и Невады не принесли радости для лыжников и сноубордистов. Наоборот, снежные сугробы высотой более 3 метров стали причиной закрытия горнолыжных трасс. В частности, из-за снежных завалов после шторма закрылись такие популярные места, как Ski Area Woodward в Тахо, Sugar Bowl Ski Area, Kirkwood Mountain Resort в Калифорнии и Rose Ski Tahoe в Неваде. В Маунт Роуз выпало более 7 метров снега.
В четверг, 12 января, снегопад в регионе продолжится. К концу недели снежные бури должны прекратиться, сообщает Национальная служба погоды.
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