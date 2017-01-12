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Главная страница → Раздел: В миреРоссийские следователи подозревают, что маньяк Чистильщик убил более 80 женщин
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Российские следователи подозревают, что маньяк «Чистильщик» убил более 80 женщин


Российские следователи подозревают, что маньяк Чистильщик убил более 80 женщин
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Российские следователи продолжают работать над делом серийного убийцы из Ангарска Михаила Попкова, пожизненно осуждённого за жестокие убийства 22 женщин. По последним данным, число жертв «Чистильщика» могло превышать 80. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на следователя по особо важным делам следственного управления СК РФ по Иркутской области Евгения Крачевского.

«Сейчас расследуется уголовное дело по 59 эпизодам преступной деятельности Попкова, осужденного ранее за 22 убийства. Ему в настоящий момент предъявлено обвинение по 47 убийствам. По 12 будет предъявлено в ближайшее время», - рассказал следователь, отметив, что это далеко не все его жертвы. По некоторым данным, их число превысило 80.

Со слов Крачевского, преступник сейчас содержится в СИЗО. «Попков при даче показаний никаких поблажек к себе не просит, не торгуется. Возможно, он хочет поставить точку в своей преступной "карьере". Условия его содержания в СИЗО ничем не отличаются от колонии особого режима. Поэтому никакого смысла в том, чтобы затягивать свое пребывание там, для него нет», - сообщил представитель СК.

Он допустил, что в конце расследования маньяка могут признать невменяемым. Ему уже поставили диагноз «гомицидомания» - непреодолимая тяга к убийствам.

Отметим, что Попков – бывший сотрудник МВД России. Ещё будучи полицейским он, используя служебную машину, около 4 лет (1996 – 2000 гг.) похищал, насиловал и жестоко убивал молодых женщин в городе Ангарске. Все жертвы имели схожий типаж – средний рост и склонность к полноте. Он утверждает, что убивал только женщин, ведущих распутный образ жизни, за что сам себя прозвал «Чистильщиком». Попков был арестован в 2012 году. Ещё спустя 3 года суд признал его виновным в убийстве 22 женщин и приговорил к пожизненному лишению свободы.

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