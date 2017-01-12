Российские следователи подозревают, что маньяк «Чистильщик» убил более 80 женщин

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«Сейчас расследуется уголовное дело по 59 эпизодам преступной деятельности Попкова, осужденного ранее за 22 убийства. Ему в настоящий момент предъявлено обвинение по 47 убийствам. По 12 будет предъявлено в ближайшее время», - рассказал следователь, отметив, что это далеко не все его жертвы. По некоторым данным, их число превысило 80.
Со слов Крачевского, преступник сейчас содержится в СИЗО. «Попков при даче показаний никаких поблажек к себе не просит, не торгуется. Возможно, он хочет поставить точку в своей преступной "карьере". Условия его содержания в СИЗО ничем не отличаются от колонии особого режима. Поэтому никакого смысла в том, чтобы затягивать свое пребывание там, для него нет», - сообщил представитель СК.
Он допустил, что в конце расследования маньяка могут признать невменяемым. Ему уже поставили диагноз «гомицидомания» - непреодолимая тяга к убийствам.
Отметим, что Попков – бывший сотрудник МВД России. Ещё будучи полицейским он, используя служебную машину, около 4 лет (1996 – 2000 гг.) похищал, насиловал и жестоко убивал молодых женщин в городе Ангарске. Все жертвы имели схожий типаж – средний рост и склонность к полноте. Он утверждает, что убивал только женщин, ведущих распутный образ жизни, за что сам себя прозвал «Чистильщиком». Попков был арестован в 2012 году. Ещё спустя 3 года суд признал его виновным в убийстве 22 женщин и приговорил к пожизненному лишению свободы.
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