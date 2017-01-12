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Активность мозга – ключ в стрессовой связи с болезнью сердца


Активность мозга – ключ в стрессовой связи с болезнью сердца
Фото: AmericaRU.com
Исследователи определили ключевые моменты в связи, как стресс влияет на воспаление артерий и появление других болезней сердца. Влияние постоянно напряжение в глубинных областях мозга объясняет повышенный риск сердечных приступов.

В исследовании, опубликованном в журнале The Lancet, приняло участие 300 человек. У них была обнаружена высокая активность в миндалине. И все они были склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний – в более раннем возрасте, чем другие.

Ученые из Гарвардской школы медицины заявляют, что стресс – не менее важный фактор риска, чем курение и высокое давление. Повышенная активность в миндалине - области мозга, которая обрабатывает эмоции, такие как страх и гнев, - определяет эту связь.

Исследователи предполагают, что миндалевидное тело посылает сигналы в костный мозг, который начинает производить дополнительные белые кровяные тельца, и те, в свою очередь, провоцируют воспаление артерий. Это вызывает сердечные приступы, стенокардию и инсульты.
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