Активность мозга – ключ в стрессовой связи с болезнью сердца

12 января 2017 года, 10:35

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/108189

Исследователи определили ключевые моменты в связи, как стресс влияет на воспаление артерий и появление других болезней сердца. Влияние постоянно напряжение в глубинных областях мозга объясняет повышенный риск сердечных приступов.В исследовании, опубликованном в журнале The Lancet, приняло участие 300 человек. У них была обнаружена высокая активность в миндалине. И все они были склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний – в более раннем возрасте, чем другие.Ученые из Гарвардской школы медицины заявляют, что стресс – не менее важный фактор риска, чем курение и высокое давление. Повышенная активность в миндалине - области мозга, которая обрабатывает эмоции, такие как страх и гнев, - определяет эту связь.Исследователи предполагают, что миндалевидное тело посылает сигналы в костный мозг, который начинает производить дополнительные белые кровяные тельца, и те, в свою очередь, провоцируют воспаление артерий. Это вызывает сердечные приступы, стенокардию и инсульты.