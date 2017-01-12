Трамп не собирается «перезагружать» отношения с Россией

Фото: AmericaRU.com
«Кнопки перезагрузки (в отношениях с Россией – ред.) нет, либо мы поладим, либо нет», - сказал американский лидер, выразив надежду, что отношения между странами всё же улучшиться.
Трамп также в очередной раз с уверенностью заявил, что, благодаря ему, в мире США начнут больше уважать. «Россия, Китай, Япония, Мексика, все страны будут уважать нас гораздо больше, чем при предыдущих администрациях», - констатировал президент.
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