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Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп не собирается перезагружать отношения с Россией
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Трамп не собирается «перезагружать» отношения с Россией


Трамп не собирается перезагружать отношения с Россией
Фото: AmericaRU.com
Избранному президенту США Дональду Трампу не нравится идея о «перезагрузке» отношений с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке, передаёт агентство ТАСС.

«Кнопки перезагрузки (в отношениях с Россией – ред.) нет, либо мы поладим, либо нет», - сказал американский лидер, выразив надежду, что отношения между странами всё же улучшиться.

Трамп также в очередной раз с уверенностью заявил, что, благодаря ему, в мире США начнут больше уважать. «Россия, Китай, Япония, Мексика, все страны будут уважать нас гораздо больше, чем при предыдущих администрациях», - констатировал президент.

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