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Главная страница → Раздел: В миреВ России депутаты исключили избиение детей родителями из числа преступлений
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В России депутаты исключили избиение детей родителями из числа преступлений


В России депутаты исключили избиение детей родителями из числа преступлений
Фото: AmericaRU.com / krasproc.ru
Депутаты российской Госдумы одобрили законопроект о декриминализации избиений детей. После подписания документа президентом в России синяки и ссадины на ребёнке, нанесённые его родственниками, не будут считаться уголовным преступлением. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Отметим, что с июля прошлого года в России действует закон, согласно которому побои, нанесённые родственникам, считаются не уголовным, а административным правонарушением и караются штрафами. Однако эта норма не касается избиений детей. Депутаты Госдумы решили исправить такую «несправедливость».

Если закон будет одобрен президентом РФ, то побои родственниками детей, не принёсшие серьёзный вред здоровью, также будут считаться административным правонарушением.

Отметим, что, согласно законопроекту, в случае неоднократных избиений ребёнка правонарушение автоматически переходит в разряд уголовных преступлений.
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