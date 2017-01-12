В России депутаты исключили избиение детей родителями из числа преступлений

Фото: AmericaRU.com / krasproc.ru
Отметим, что с июля прошлого года в России действует закон, согласно которому побои, нанесённые родственникам, считаются не уголовным, а административным правонарушением и караются штрафами. Однако эта норма не касается избиений детей. Депутаты Госдумы решили исправить такую «несправедливость».
Если закон будет одобрен президентом РФ, то побои родственниками детей, не принёсшие серьёзный вред здоровью, также будут считаться административным правонарушением.
Отметим, что, согласно законопроекту, в случае неоднократных избиений ребёнка правонарушение автоматически переходит в разряд уголовных преступлений.
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