Тиллерсон озвучил условия признания властями США присоединения Крыма к России

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Американец констатировал, что захват украинского полуострова Россией – это незаконная аннексия.
Несмотря на это, он допустил, что в будущем Крым может быть признан США российской территорией. «Единственным способом, посредством которого это (признание) может произойти, является выработка какого-то более широкого соглашения, которое удовлетворяло бы украинский народ», - заявил Тиллерсон, подчеркнув, что «в отсутствие этого мы никогда не признаем (аннексию)».
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