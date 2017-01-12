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Главная страница → Раздел: УкраинаТиллерсон озвучил условия признания властями США присоединения Крыма к России
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Тиллерсон озвучил условия признания властями США присоединения Крыма к России


Тиллерсон озвучил условия признания властями США присоединения Крыма к России
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Кандидат на пост госсекретаря США бизнесмен Рекс Тиллерсон допустил, что аннексированный украинский Крым в будущем может быть признан российской территорией. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Американец констатировал, что захват украинского полуострова Россией – это незаконная аннексия.

Несмотря на это, он допустил, что в будущем Крым может быть признан США российской территорией. «Единственным способом, посредством которого это (признание) может произойти, является выработка какого-то более широкого соглашения, которое удовлетворяло бы украинский народ», - заявил Тиллерсон, подчеркнув, что «в отсутствие этого мы никогда не признаем (аннексию)».

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