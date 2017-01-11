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Хакеры могут получить доступ к сердечным имплантатам


Хакеры могут получить доступ к сердечным имплантатам
Фото: AmericaRU.com
Хакеры могут играть вашим сердцем – буквально. Кардиостимуляторы, дефибрилляторы и другие устройства, изготовленные St. Jude Medical, могут быть взломаны хакерами. Компания выпустила патч нового ПО, чтобы устранить опасность проникновения.

Специалисты обнаружили несколько уязвимостей в работе имплантатов и других устройств американского производителя, которые могут предоставить удаленный доступ сторонним лицам. При этом злоумышленники могут изменить частоту сердечных сокращений или разрядить аккумулятор у кардиоустройств. Пока нет никаких данных о том, что кто-то из пациентов пострадал.

Имплантаты St. Jude Medical ставятся под кожу, в верхнюю часть грудной клетки, провода подключаются к сердцу и помогают ему работать правильно. Стимуляторы также соединяются с передатчиком, который остается дома у пациента и посылает врачу данные о состоянии здоровья больного в сеть Merlin.net. Хакеры могут получить доступ к работе передатчика и изменить команды, управляющие стимуляторами сердца.

Компания планирует установить дополнительные обновления на протяжении 2017, чтобы защитить пользователей.
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