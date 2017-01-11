Хакеры могут получить доступ к сердечным имплантатам

11 января 2017 года, 20:45

Фото: AmericaRU.com

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Хакеры могут играть вашим сердцем – буквально. Кардиостимуляторы, дефибрилляторы и другие устройства, изготовленные St. Jude Medical, могут быть взломаны хакерами. Компания выпустила патч нового ПО, чтобы устранить опасность проникновения.Специалисты обнаружили несколько уязвимостей в работе имплантатов и других устройств американского производителя, которые могут предоставить удаленный доступ сторонним лицам. При этом злоумышленники могут изменить частоту сердечных сокращений или разрядить аккумулятор у кардиоустройств. Пока нет никаких данных о том, что кто-то из пациентов пострадал.Имплантаты St. Jude Medical ставятся под кожу, в верхнюю часть грудной клетки, провода подключаются к сердцу и помогают ему работать правильно. Стимуляторы также соединяются с передатчиком, который остается дома у пациента и посылает врачу данные о состоянии здоровья больного в сеть Merlin.net. Хакеры могут получить доступ к работе передатчика и изменить команды, управляющие стимуляторами сердца.Компания планирует установить дополнительные обновления на протяжении 2017, чтобы защитить пользователей.