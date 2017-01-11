В лаборатории создали аналог паутины

Фото: AmericaRU.com
Паутина имеет удивительные свойства – «шелк», выработанный телом пауков, легкий и гибкий, при этом нити не разрываются при любой длине. По сути, паутина прочнее стали и растягивается лучше резины. Ученым удалось вывести синтетический аналог паутины, сохраняя свойства природного материала пауков.
Предыдущие исследования позволяли получить лишь небольшое количество синтетической паутины с низкими свойствами, поскольку белки, входящие в ее состав, быстро «слипались», На этот раз ученым из National Science Foundation удалось синтезировать полноценный аналог, который можно воспроизводить в промышленных масштабах.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Хаббл снял экзокометы, падающие на молодую звезду →
- Шмели впервые попали в перечень исчезающих видов →
- Астероид почти незаметно подлетел к Земле на расстояние вдвое ближе, чем Луна →
- Наша Луна, возможно, образовалась из «минилун» →
- Для США 2016-й год стал вторым самым жарким годом →
- Даже недолгое увеличение метана в атмосфере имеет влияние на века →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108179
http://www.americaru.com/news/108179