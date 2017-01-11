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В лаборатории создали аналог паутины


В лаборатории создали аналог паутины
Фото: AmericaRU.com
Ученые создали в лаборатории прочный гибкий материал, аналогичный паутине. Полученное соединение может быть воссоздано в любых количествах и применяться в строительстве и других отраслях.

Паутина имеет удивительные свойства – «шелк», выработанный телом пауков, легкий и гибкий, при этом нити не разрываются при любой длине. По сути, паутина прочнее стали и растягивается лучше резины. Ученым удалось вывести синтетический аналог паутины, сохраняя свойства природного материала пауков.

Предыдущие исследования позволяли получить лишь небольшое количество синтетической паутины с низкими свойствами, поскольку белки, входящие в ее состав, быстро «слипались», На этот раз ученым из National Science Foundation удалось синтезировать полноценный аналог, который можно воспроизводить в промышленных масштабах.
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