Хаббл снял экзокометы, падающие на молодую звезду

11 января 2017 года, 19:30

Фото: AmericaRU.com

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Космический телескоп Хаббл обнаружил систему, в которой кометы падают на молодую звезду HD 172555.Согласно данным телескопа, несколько экзокомет (именно так ученые называют объекты вне нашей Солнечной системы) «нырнули» в звезду, расположенную в 95 световых годах от Земли. Телескоп не сняли сами объекты, одна их погружение отразилось на состоянии солнечной короны звезды возрастом 23 миллиона лет. Ученые считают, что газ, который испаряется от звезды, является остатком ледяных ядер комет, растворившихся на солнце.Хаббл обнаружил облако газа, которое двигалось вокруг звезды со скоростью больше 400 км в час. Кэрол Грэди из Центра космических полетов Годдарда заявляет, что газ вокруг звезд является источником ценной информации о происходящих внутри системы процессах.HD 172555, которая является частью группы звезд под названием Бета Живописца. Это третья система, в которой ученые нашли экзокометы.