Чтение американских новостей поможет найти лучшую работу

Фото: AmericaRU.com
Выбор профессии является личным вопросом, и не существует идеального способа определить самую лучшую работу. Тем не менее, рейтинг U.S. News предлагает соискателям интуитивный метод, который позволит найти профессию на основе наиболее важных компонентов: заработная плата, количество ожидаемых достижений, возможности для продвижения.
На основе сравнения компонентов выводится общий балл от 0 до 10. На основе полученных вычислений редакторы U.S. News выставляют рейтинги для каждой профессии.
В этом году в список 100 лучших профессий U.S. News попали дантист, практикующая медсестра, фельдшер, статистик, аналитик компьютерных систем, IT-менеджер, финансовый эксперт и многое другое.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
- Джордж Лукас хочет построить в Лос-Анджелесе музей стоимостью 1 миллиард долларов →
- Колледж Лос-Анджелеса заплатил 28 тысяч долларов хакерам →
- Сколько стоит вырастить ребенка в США? →
- Крупная китайская компания с помощью Трампа хочет создать «миллион» рабочих мест в США →
- Производитель шоколадок Mars покупает ветеринарную сеть VCA за 7,7 миллиардов долларов →
- ФБР арестовало топ-менеджера Volkswagen из-за скандала о выбросах →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108175
http://www.americaru.com/news/108175