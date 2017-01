Чтение американских новостей поможет найти лучшую работу

11 января 2017 года, 19:05

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/108175

Прочтение новостей может позволить найти рабочие месте по 12 профессиональным спискам, включая строительство, медобслуживание, социальную работу и прочее. Рейтинг U.S. News позволит найти самые подходящие варианты трудоустройства.Выбор профессии является личным вопросом, и не существует идеального способа определить самую лучшую работу. Тем не менее, рейтинг U.S. News предлагает соискателям интуитивный метод, который позволит найти профессию на основе наиболее важных компонентов: заработная плата, количество ожидаемых достижений, возможности для продвижения.На основе сравнения компонентов выводится общий балл от 0 до 10. На основе полученных вычислений редакторы U.S. News выставляют рейтинги для каждой профессии.В этом году в список 100 лучших профессий U.S. News попали дантист, практикующая медсестра, фельдшер, статистик, аналитик компьютерных систем, IT-менеджер, финансовый эксперт и многое другое.