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Чтение американских новостей поможет найти лучшую работу


Чтение американских новостей поможет найти лучшую работу
Фото: AmericaRU.com
Прочтение новостей может позволить найти рабочие месте по 12 профессиональным спискам, включая строительство, медобслуживание, социальную работу и прочее. Рейтинг U.S. News позволит найти самые подходящие варианты трудоустройства.

Выбор профессии является личным вопросом, и не существует идеального способа определить самую лучшую работу. Тем не менее, рейтинг U.S. News предлагает соискателям интуитивный метод, который позволит найти профессию на основе наиболее важных компонентов: заработная плата, количество ожидаемых достижений, возможности для продвижения.

На основе сравнения компонентов выводится общий балл от 0 до 10. На основе полученных вычислений редакторы U.S. News выставляют рейтинги для каждой профессии.

В этом году в список 100 лучших профессий U.S. News попали дантист, практикующая медсестра, фельдшер, статистик, аналитик компьютерных систем, IT-менеджер, финансовый эксперт и многое другое.
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