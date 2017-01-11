Джордж Лукас хочет построить в Лос-Анджелесе музей стоимостью 1 миллиард долларов

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
В музее будут выставлены наборы предметов из личной коллекции режиссера, дизайнерские разработки и памятные вещи из «Звездных войн» и других фильмов, фотографии, картины и многое другое. Музей может начать работу в середине 2020 года.
Музей Лукаса будет построен в Exposition Park в Лос-Анджелесе. Отмечается, что это не будет музей «Звездных войн», это будет памятное место режиссера.
Футуристический дизайн для музея разработал китайский архитектор Ма Янсонг. Его открытие создать 1500 рабочих мест для строителей и 350 вакансий для сотрудников.
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