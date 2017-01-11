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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесБратья Коэны снимут свой первый сериал
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Братья Коэны снимут свой первый сериал


Братья Коэны снимут свой первый сериал
Фото: AmericaRU.com
Братья Коэны собираются снять свой первый телевизионный сериал, который будет называться The Ballad of Buster Scruggs. Джоэл и Итан Коэны (Joel and Ethan Coen) занимаются написанием сценария для проекта о старом Западе.

Пока режиссеры рассматривают его как мини-сериал, поскольку идея слишком амбициозна и не помещается в хронометраж обычного фильма. Ранее Коэны уже снимали вестерны: «Железная хватка» и «Старикам тут не место». Тем не менее, это будет их первый оригинальный сериал, хотя браться выступили исполнительными продюсерам телевизионной адаптации «Фарго».

В качестве исполнителей главных ролей рассматриваются Роберт ДеНиро и Джулианна Мур.
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