Братья Коэны снимут свой первый сериал

Фото: AmericaRU.com
Пока режиссеры рассматривают его как мини-сериал, поскольку идея слишком амбициозна и не помещается в хронометраж обычного фильма. Ранее Коэны уже снимали вестерны: «Железная хватка» и «Старикам тут не место». Тем не менее, это будет их первый оригинальный сериал, хотя браться выступили исполнительными продюсерам телевизионной адаптации «Фарго».
В качестве исполнителей главных ролей рассматриваются Роберт ДеНиро и Джулианна Мур.
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