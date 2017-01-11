Братья Коэны снимут свой первый сериал

11 января 2017 года, 18:15

Фото: AmericaRU.com

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Братья Коэны собираются снять свой первый телевизионный сериал, который будет называться The Ballad of Buster Scruggs. Джоэл и Итан Коэны (Joel and Ethan Coen) занимаются написанием сценария для проекта о старом Западе.Пока режиссеры рассматривают его как мини-сериал, поскольку идея слишком амбициозна и не помещается в хронометраж обычного фильма. Ранее Коэны уже снимали вестерны: «Железная хватка» и «Старикам тут не место». Тем не менее, это будет их первый оригинальный сериал, хотя браться выступили исполнительными продюсерам телевизионной адаптации «Фарго».В качестве исполнителей главных ролей рассматриваются Роберт ДеНиро и Джулианна Мур.