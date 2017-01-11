Колледж Лос-Анджелеса заплатил 28 тысяч долларов хакерам

11 января 2017 года, 17:50

Фото: AmericaRU.com

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Руководство Уэлли колледжа в Лос-Анджелесе заплатило 28 тысяч долларов в качестве выкупа хакерам после кибер-атаки на систему вуза. Атака произошла во время зимних каникул, аккаунты студентов и сотрудников оказались заблокированными.Колледж заплатил выкуп, используя систему Bitcoins. Хакера закрыли доступ к файлам, электронной почте, системе обмена сообщения. Кроме того, взломщики угрожали удались все через неделю, если им не заплатят требуемую сумму. Администрация решила, что дешевле заплатить выкуп, чем попытаться разблокировать систему самостоятельно.«В такой ситуации мало вариантов. Если система заражена таким типом вируса, нужно платить или терять данные», - отметил Филип Либерман (Philip Lieberman), эксперт по кибер-безопасности и исполнительный директор Lieberman Software Corporation. Либерман подчеркнул, что такой тип атаки происходит ежедневно по всему миру, и это большой бизнес. Зачастую такой схемой пользуются хакеры из стран Восточной Европы.