Колледж Лос-Анджелеса заплатил 28 тысяч долларов хакерам

Фото: AmericaRU.com
Колледж заплатил выкуп, используя систему Bitcoins. Хакера закрыли доступ к файлам, электронной почте, системе обмена сообщения. Кроме того, взломщики угрожали удались все через неделю, если им не заплатят требуемую сумму. Администрация решила, что дешевле заплатить выкуп, чем попытаться разблокировать систему самостоятельно.
«В такой ситуации мало вариантов. Если система заражена таким типом вируса, нужно платить или терять данные», - отметил Филип Либерман (Philip Lieberman), эксперт по кибер-безопасности и исполнительный директор Lieberman Software Corporation. Либерман подчеркнул, что такой тип атаки происходит ежедневно по всему миру, и это большой бизнес. Зачастую такой схемой пользуются хакеры из стран Восточной Европы.
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