Пропавшая в Огайо девочка найдена мертвой в ресторане, в убийстве подозревают родителей

Фото: AmericaRU.com
Эшли Чжао (Ashley Zhao) исчезла несколько дней назад. Позднее ее тело было найдено в ресторане азиатской кухни Ang, который принадлежит ее родителям. Полиция обвинила мать Эшли Мангминг Чен в убийстве девочки, отца Ляо Чжао считают соучастником преступления и нападении на девочку.
Они заявили в полицию о том, что их дочь исчезла после того, как ее положили спать в задней части ресторана. Ее тело было найдено позже на территории заведения. Кроме того, есть доказательства, что Чен были Эшли кулаком, на теле найдены другие травмы, которые могли медленно привести к смерти ребенка.
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