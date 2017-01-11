Пропавшая в Огайо девочка найдена мертвой в ресторане, в убийстве подозревают родителей

11 января 2017 года, 17:05

Фото: AmericaRU.com

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В Норт-Кантон, штат Огайо, полиция обвиняет родителей в убийстве исчезнувшей 5-летней девочки, тело который было обнаружено в ресторане семьи.Эшли Чжао (Ashley Zhao) исчезла несколько дней назад. Позднее ее тело было найдено в ресторане азиатской кухни Ang, который принадлежит ее родителям. Полиция обвинила мать Эшли Мангминг Чен в убийстве девочки, отца Ляо Чжао считают соучастником преступления и нападении на девочку.Они заявили в полицию о том, что их дочь исчезла после того, как ее положили спать в задней части ресторана. Ее тело было найдено позже на территории заведения. Кроме того, есть доказательства, что Чен были Эшли кулаком, на теле найдены другие травмы, которые могли медленно привести к смерти ребенка.