Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 8:43 am | Чикаго 7:43 am | Сан-Франциско 5:43 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыПропавшая в Огайо девочка найдена мертвой в ресторане, в убийстве подозревают родителей
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Пропавшая в Огайо девочка найдена мертвой в ресторане, в убийстве подозревают родителей


Пропавшая в Огайо девочка найдена мертвой в ресторане, в убийстве подозревают родителей
Фото: AmericaRU.com
В Норт-Кантон, штат Огайо, полиция обвиняет родителей в убийстве исчезнувшей 5-летней девочки, тело который было обнаружено в ресторане семьи.

Эшли Чжао (Ashley Zhao) исчезла несколько дней назад. Позднее ее тело было найдено в ресторане азиатской кухни Ang, который принадлежит ее родителям. Полиция обвинила мать Эшли Мангминг Чен в убийстве девочки, отца Ляо Чжао считают соучастником преступления и нападении на девочку.

Они заявили в полицию о том, что их дочь исчезла после того, как ее положили спать в задней части ресторана. Ее тело было найдено позже на территории заведения. Кроме того, есть доказательства, что Чен были Эшли кулаком, на теле найдены другие травмы, которые могли медленно привести к смерти ребенка.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108167
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Бизнес и маркетинг
For Sale Barber Shop w/Amenities For Sale Barber Shop w/Amenities
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с лучшими видами в здании продается квартира с лучшими видами в здании
Раздел: Услуги
Услуги Мага США, приворот Калифорния Услуги Мага США, приворот Калифорния
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на побережье квартира с видом на побережье
Раздел: Квартиры - продам
310 000$ 95кв/м 310 000$ 95кв/м
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918 квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus