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Главная страница → Раздел: События/СкандалыДиланн Руф приговорен к смерти за убийство 9 прихожан афроамериканской церкви
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Диланн Руф приговорен к смерти за убийство 9 прихожан афроамериканской церкви


Диланн Руф приговорен к смерти за убийство 9 прихожан афроамериканской церкви
Фото: AmericaRU.com
Диланн Руф (Dylann Roof) приговорен к смертной казни за убийство 9 членов исторической Африканской методистской епископальной церкви в Чарльстоне в июне прошлого года.
Он станет первым человеком, которого казнят за федеральное преступление, совершенное на почве ненависти. Руф начал посещать церковь ради изучения Библии, и это закончилось массовым убийством афроамериканцев.

Прежде, чем вынести решение, присяжные совещались около 3 часов. Поскольку 22-летний сторонник «белого движения» не показал угрызений совести и осознания вины. Также он отказался от адвоката и защищал себя сам, не просил прощения или милосердия, а устроенную им резню считает «логичной».

Приговор о казни Руф выдержал стоически. Родственники убитых не смогли сдержать слез.

Около месяца назад Руф был признан виновным по 33 уголовным обвинениям, включая совершение тяжкого преступления на почве расовой ненависти. Также психиатрическая экспертиза признала Руфа вменяемым.
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