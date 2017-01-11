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Главная страница → Раздел: ПолитикаБарак Обама выступил с прощальным обращением к американцам
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Барак Обама выступил с прощальным обращением к американцам


Барак Обама выступил с прощальным обращением к американцам
Фото: AmericaRU.com
Президент США Барак Обама (Barack Obama) выступил в Чикаго 10 января со своей прощальной президентской речью.

Президент попрощался в нацией в центре МакКормика. Второй раз лидер страны обратился с последней речью вне столицы. Кроме того, Барак Обама станет первым бывшим главой Америки после Вудро Вильсона, который останется в столице после сложения полномочий. Он собирается и дальше активно участвовать в политической и социальной жизни Америки.

В прощальной речи Барак Обама говорил о своем наследии и перспективах, которые необходимо продолжить, включая отношение к мигрантам, программу Obamacare, изменение климата, ядерную сделку с Ираном и прочие вопросы. Также в 54-минутной речи он отметил важность принятия закона о браке, перезагрузку отношений с Кубой, оздоровление экономики и прочие достижения последних лет.
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