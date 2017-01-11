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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Украине к 3 годам приговорили мужчину за сепаратизм в Интернете
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В Украине к 3 годам приговорили мужчину за сепаратизм в Интернете


В Украине к 3 годам приговорили мужчину за сепаратизм в Интернете
Фото: AmericaRU.com
В украинском городе Харькове мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы за сепаратистские призывы в сети Интернет. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

«39-летний сепаратист размещал в Интернете сообщения, направленные на уничтожение украинской государственности, создание псевдогосударственные образования "Новороссия", отсоединение западных регионов Украины, усиление гражданского противостояния между жителями Донбасса и жителями других регионов, провоцирование массовых беспорядков, эскалацию вооруженного конфликта», - рассказали представители спецслужбы, отметив, что, ко всему прочему, при обыске у преступника обнаружили оружие – автомат Калашникова АК-74 с патронами.

Сепаратиста признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам тюрьмы.

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