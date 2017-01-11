В Украине к 3 годам приговорили мужчину за сепаратизм в Интернете

Фото: AmericaRU.com
«39-летний сепаратист размещал в Интернете сообщения, направленные на уничтожение украинской государственности, создание псевдогосударственные образования "Новороссия", отсоединение западных регионов Украины, усиление гражданского противостояния между жителями Донбасса и жителями других регионов, провоцирование массовых беспорядков, эскалацию вооруженного конфликта», - рассказали представители спецслужбы, отметив, что, ко всему прочему, при обыске у преступника обнаружили оружие – автомат Калашникова АК-74 с патронами.
Сепаратиста признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам тюрьмы.
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