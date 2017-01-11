В Макеевке замечена комиссия ВС России, - разведка

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
«В подразделениях 11-го отдельного мотострелкового полка 1 АК ВС РФ продолжает работать комиссия 1 АК ВС РФ», - рассказали разведчики, отметив, что российские военные расследуют гибель бойцов данного полка.
Так, по данным ГУР, комиссией «уже обнаружено более двадцати фактов сокрытия командованием полка гибели и увечья военнослужащих, которые произошли в этом году».
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