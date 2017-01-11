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Главная страница → Раздел: УкраинаБоевики ДНР захватили в плен медсестру ВС Украины
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Боевики "ДНР" захватили в плен медсестру ВС Украины


Боевики ДНР захватили в плен медсестру ВС Украины
Фото: AmericaRU.com
«Полиция» сепаратистской «ДНР» задержала жещину, работавшую ранее в медпункте военной части ВС Украины. Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.

«В некоторых СМИ появилась информация о том, что "в оккупированном Донецке задержан бойца Национальной гвардии Украины (воинской части 3057)"», - рассказали военные, отметив, что информация правдива лишь отчасти.

По их данным, сепаратисты действительно захватили украинку 8 января этого года в Донецке. «Задержанная гражданка не была военнослужащим Национальной гвардии Украины. Она работала медсестрой (гражданским служащим) в медицинском пункте воинской части. Доступа к государственной и военной тайнам у неё не было», - отметили в НП.

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