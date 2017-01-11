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Главная страница → Раздел: В миреПутин возглавил рейтинг негодяев, которые могут испортить 2017 год
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Путин возглавил рейтинг "негодяев, которые могут испортить 2017 год"


Путин возглавил рейтинг негодяев, которые могут испортить 2017 год
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Президент России Владимир Путин возглавил рейтинг «негодяев, которые могут испортить 2017 год», составленный немецким журналом Bild.

Российский лидер занял первое место рейтинга благодаря своей весьма агрессивной внешней политике. Кровопролитные конфликты в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, хакерские атаки, а также внушительный арсенал ядерного оружия, по мнению экспертов, делают Путина главной угрозой для современного мира.

На втором месте немцы расположили главу Турции Раджепа Тайипа Эрдогана. Причиной тому послужила волна репрессий, прокатившаяся в стране после неудачной попытки свергнуть Эрдогана с поста президента, а также его намерение узаконить смертную казнь.

В тройку лидеров-негодяев попал и скандально известный северокорейский президент Ким Чен Ын, не перестающий угрожать миру ядерными ударами.

Остальные места рейтинга заняли президент Филиппин Родриго Дутерте, глава французского ультраправого «Национального фронта» и кандидатка в президенты Франции Марин Ле Пен, президент Сирии Башар Асад, а также главарь террористического «Исламского государства» Абу Бакра Аль-Багдади.

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