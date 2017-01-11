В Авдеевке арестовали мужчину, разгуливавшего с гранатомётом в пакете

Фото: AmericaRU.com / dn.npu.gov.ua
«Посреди улицы наряд остановил прохожего с полиэтиленовым пакетом… В пакете правоохранители обнаружили РПГ-22. 43-летний злоумышленник пояснил, что как раз направлялся в пункт приема металла, чтобы его сдать», - рассказали следователи, отметив, что на вырученные за гранатомёт средства мужчина планировал приобрести спиртное.
В отношении него было заведено уголовное дело по ч.1. ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами), предусматривающей 7 лет лишения свободы.
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