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Украинка по происхождению возглавила канадский МИД


Украинка по происхождению возглавила канадский МИД
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/petroporoshenko
Новым министром иностранных дел Канады стала украинка по происхождению Христя Фриланд. Об этом сообщило агентство Укринформ.

Отметим, что Фриланд стала главой канадского внешнеполитического ведомства после того, как её предшественник – Стефан Дион, – объявил об окончании своей 21-летней политической карьеры.

Ранее Фриланд работала журналистом в ведущих мировых СМИ, среди которых Financial Times, The Washington Post и The Economist. В политику она пришла в 2015 году, заняв должность министра по международной торговле Канады. На этом посту она тесно сотрудничала с родиной своей матери – Украиной, при ней были подписаны ряд важных договоров о сотрудничестве, среди которых и Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной.

Отметим, что в России с 2014 года Фриланд – персона нон грата из-за поддержки Украины.
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