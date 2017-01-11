Украинка по происхождению возглавила канадский МИД

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/petroporoshenko
Отметим, что Фриланд стала главой канадского внешнеполитического ведомства после того, как её предшественник – Стефан Дион, – объявил об окончании своей 21-летней политической карьеры.
Ранее Фриланд работала журналистом в ведущих мировых СМИ, среди которых Financial Times, The Washington Post и The Economist. В политику она пришла в 2015 году, заняв должность министра по международной торговле Канады. На этом посту она тесно сотрудничала с родиной своей матери – Украиной, при ней были подписаны ряд важных договоров о сотрудничестве, среди которых и Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной.
Отметим, что в России с 2014 года Фриланд – персона нон грата из-за поддержки Украины.
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