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Главная страница → Раздел: В миреВ России курит каждый третий гражданин
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В России курит каждый третий гражданин


В России курит каждый третий гражданин
Фото: AmericaRU.com
Россия – одна из самых курящих стран в мире. Треть её граждан имеют зависимость от табака. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения и Национального института рака США.

По данным экспертов, Россия – на 5-м месте в мире по числу курящих. Зависимы от табака треть населения страны – более 45,5 миллионов граждан.

Лидер списка – Китай, в Поднебесной республике курят аж 303,5 миллионов граждан. В тройку также вошли Индия (105 миллионов) и Индонезия (67,8 миллионов). США – на 4-м месте (46,7 миллионов).

Что касается женщин-курильщиков, то больше всего их в Соединённых Штатах (21 миллион), России (12,8 миллионов) и Китае (11,5 миллионов).

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