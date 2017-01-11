В России курит каждый третий гражданин

Фото: AmericaRU.com
По данным экспертов, Россия – на 5-м месте в мире по числу курящих. Зависимы от табака треть населения страны – более 45,5 миллионов граждан.
Лидер списка – Китай, в Поднебесной республике курят аж 303,5 миллионов граждан. В тройку также вошли Индия (105 миллионов) и Индонезия (67,8 миллионов). США – на 4-м месте (46,7 миллионов).
Что касается женщин-курильщиков, то больше всего их в Соединённых Штатах (21 миллион), России (12,8 миллионов) и Китае (11,5 миллионов).
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