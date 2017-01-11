Под Новоазовском вспышка опасной инфекции косит боевиков «ДНР», - ИС

Фото: AmericaRU.com
«Среди боевиков подразделений «1-го АК ДНР», которые находятся на позициях в Новоазовском районе Донецкой области, зафиксирована вспышка заболевания туляремией», - ракссказал депутат, уточнив, что данная инфекция передаётся человеку при контакте с животными, а также через воду и заражённые продукты.
«Больных доставляют в Донецк, в инфекционное отделение больницы им.Вишневского (ЦГКБ №1), где размещают в отдельных боксах. Информация о количестве инфицированных лиц и летальных случаях засекречена, в медицинской документации диагноз не указывается», - поделился информацией Тымчук.
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