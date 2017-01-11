На Сахалине произошло ужасное ДТП с участием скорой. Много погибших

Фото: AmericaRU.com / gibdd.ru
Трагедия произошла утром 11 января. «В 8 часов 20 минут водитель автомобиля "Hyundai Mighty" двигался на север по автодороге "Южно-Сахалинск-Оха" и совершил столкновение с попутно движущимся впереди него автомобилем "ToyotaToyoace", который ехал в темное время суток с неисправными задними внешними световыми приборами. От удара "ToyotaToyoace" выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с встречно движущимся автомобилем "Скорой медицинской помощи"», - рассказали полицейские, отметив, что от удара скорую выкинуло на обочину, где автомобиль загорелся.
Они отметили, что в результате ДТП погибли аж 5 человек: водитель грузовика и четверо граждан, находившихся в автомобиле "Скорой медицинской помощи".
Сейчас на месте трагедии работают сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства случившегося.
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