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Главная страница → Раздел: В миреНа Сахалине произошло ужасное ДТП с участием скорой. Много погибших
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На Сахалине произошло ужасное ДТП с участием скорой. Много погибших


На Сахалине произошло ужасное ДТП с участием скорой. Много погибших
Фото: AmericaRU.com / gibdd.ru
На российском Сахалине сломанные задние фары на автомобиле привели к гибели 5 человек. Об этом сообщило управление МВД России по Сахалинской области.

Трагедия произошла утром 11 января. «В 8 часов 20 минут водитель автомобиля "Hyundai Mighty" двигался на север по автодороге "Южно-Сахалинск-Оха" и совершил столкновение с попутно движущимся впереди него автомобилем "ToyotaToyoace", который ехал в темное время суток с неисправными задними внешними световыми приборами. От удара "ToyotaToyoace" выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с встречно движущимся автомобилем "Скорой медицинской помощи"», - рассказали полицейские, отметив, что от удара скорую выкинуло на обочину, где автомобиль загорелся.

Они отметили, что в результате ДТП погибли аж 5 человек: водитель грузовика и четверо граждан, находившихся в автомобиле "Скорой медицинской помощи".

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

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