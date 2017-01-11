CNN: У Кремля есть компромат на Трампа

Фото: AmericaRU.com / donaldjtrump.com
По данным источников, соответствующую информацию американцы получили от некоего «заслуживающего доверия» экс-сотрудника британских спецслужб, работавшего в России в 90-х годах. О самом компромате информации мало. Известно только, что она касается личных и финансовых аспектов деятельности нового президента США.
Журналисты также привели несколько фактов, говорящих в пользу данных сведений. Так, отмечается, что российские хакеры в результате кибератак получили компромат не только на Хилари Клинтон, но и на Дональда Трампа, но обнародовали только те данные, которые навредили кандидату от Демократической партии. Кроме того, по данным CNN, в секретной версии доклада говорится о продолжительных контактах представителей Трампа с посредниками со стороны Кремля.
С данным вариантом доклада был ознакомлен только узкий круг лиц: президенты Барак Обама и сам Дональд Трамп, а также несколько конгрессменов.
Статью оперативно прокомментировал избранный президент США Трамп. «Фальшивые новости - тотальная политическая охота на ведьм», - написал республиканец в Twitter.
Читайте также: Трамп назвал «дураками» тех, кто не хочет дружить с Путиным.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- Иски против бизнеса Трампа угрожают его посту президента →
- Джаред Кушнер назначен старшим советником Трампа →
- Трамп отреагировал на речь Мэрил Стрип во время «Золотого глобуса» →
- Мерил Стрип раскритиковала Дональда Трампа →
- Барак Обама появился на свадьбе давнего партнера по гольфу →
- Трамп заявил, что демократы сами виноваты в том, что хакеры взломали сервер их партии →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108143
http://www.americaru.com/news/108143