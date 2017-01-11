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CNN: У Кремля есть компромат на Трампа


CNN: У Кремля есть компромат на Трампа
Фото: AmericaRU.com / donaldjtrump.com
Российские власти имеют компромат на избранного президента США республиканца Дональда Трампа. Об этом говорится в секретной версии доклада американских спецслужб о вмешательстве российских хакеров в выборы президента США. Такими данными поделился американский телеканал CNN, ссылаясь на источники в американском правительстве.

По данным источников, соответствующую информацию американцы получили от некоего «заслуживающего доверия» экс-сотрудника британских спецслужб, работавшего в России в 90-х годах. О самом компромате информации мало. Известно только, что она касается личных и финансовых аспектов деятельности нового президента США.

Журналисты также привели несколько фактов, говорящих в пользу данных сведений. Так, отмечается, что российские хакеры в результате кибератак получили компромат не только на Хилари Клинтон, но и на Дональда Трампа, но обнародовали только те данные, которые навредили кандидату от Демократической партии. Кроме того, по данным CNN, в секретной версии доклада говорится о продолжительных контактах представителей Трампа с посредниками со стороны Кремля.

С данным вариантом доклада был ознакомлен только узкий круг лиц: президенты Барак Обама и сам Дональд Трамп, а также несколько конгрессменов.

Статью оперативно прокомментировал избранный президент США Трамп. «Фальшивые новости - тотальная политическая охота на ведьм», - написал республиканец в Twitter.

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