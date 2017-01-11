Многие младенцы не получают достаточно количества витамина D

11 января 2017 года, 09:20

Фото: AmericaRU.com

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Многие дети, которые находятся на грудном вскармливании, не получают достаточное количество витамина D, предполагает новое исследование.Исследователи проанализировали данные 184 женщин, которые кормили грудью, и обнаружили, что большинство из них ежедневно не дают детям добавки витамина D. Из-за того, что в грудном молоке низкий уровень витамина D, Американская академия педиатрии рекомендует добавлять детям на грудном вскармливании 400 международных единиц витамина, начиная с первых дней жизни.Недостаток витамина D у детей может привести к заболеванию костей, рахиту. И в то время как взрослые могут получить витамин D от солнечного света, Американская академия педиатрии советует не подвергать детей в возрасте до шести месяцев воздействию прямых солнечных лучей из-за риска развития рака кожи. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Annals of Family Medicine».