В ходе поисков пропавшего самолета найдены останки человека

Фото: AmericaRU.com
Найти следы других попавших пока не удалось, однако спасатели подняли из ледяной воды часть фюзеляжа, еще несколько кресел, один из двигателей и шасси. Большинство обломков были обнаружены ныряльщиками в понедельник по сигналам локатора, так как видимость в воде была крайне низкой. Самолет пилотировал бизнесмен из Колумбии, летевший вместе с семьей и двумя соседями. Они исчезли 29 декабря, вскоре после вылета из аэропорта Берк Лейкфронт в Кливленде, и сейчас считаются погибшими.
Во вторник судмедэксперт заявил, что для опознания найденных останков был применен анализ ДНК. Тем не менее, его результаты или какие-то другие подробности не были раскрыты. Дальнейшие поиски пришлось отложить до среды из-за плохой погоды.
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