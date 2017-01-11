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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеКурение ежегодно обходится мировой экономике в 1 триллион долларов
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Курение ежегодно обходится мировой экономике в 1 триллион долларов


Курение ежегодно обходится мировой экономике в 1 триллион долларов
Фото: AmericaRU.com
Согласно новому отчету Всемирной организации здравоохранения и Национального института рака, курение и его побочные эффекты обходятся мировой экономике в более чем 1 триллион долларов. Кроме того, ежегодно из-за него умирают около 6 миллионов человек, а к 2030 году число смертей, как ожидается, возрастет более чем на треть.

Эти потери превышают годовой мировой доход от налогов на табачные изделия, который в 2013-2014 году, по оценкам, составил 269 миллиардов долларов. Из этой суммы менее 1 миллиарда долларов было вложено в борьбу против курения.

Специалисты ВОЗ предупреждают, что если страны по всему миру не начнут прилагать больше усилий на борьбу с курением, то вскоре проблема будет влиять не только на здравоохранение, но и отразится на экономике. "Табачная промышленность производит и продает продукты, которые преждевременно убивают миллионы людей, лишают семьи финансов, а также навязывают огромные затраты на здравоохранение", - сказал Олег Честнов (Oleg Chestnov), помощник генерального директора по неинфекционным болезням и психическому здоровью ВОЗ.
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