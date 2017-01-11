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Шмели впервые попали в перечень исчезающих видов


Шмели впервые попали в перечень исчезающих видов
Фото: AmericaRU.com
Во вторник Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США заявила, что шмели вступили в «гонку за выживание». Впервые в истории эти насекомые занесены в перечень исчезающих видов.

Агентство внесло вид ржавых шмелей в список исчезающих из-за значительного уменьшения их популяции за последние двадцать лет. В частности, с конца 90-х их численность сократилась на 87 процентов. Получившие свое название из-за пятен цвета ржавчины на спинке, эти шмели в прошлом были широко распространены на территории двадцати восьми штатов, от Коннектикута до Южной Дакоты. Сейчас они расселены небольшими разрозненными группами на территории лишь тринадцати штатов.

Директор по защите дикой природы Среднего Запада США Том Мелиус (Tom Melius) заявил: «Нам нужно действовать быстро, чтобы предотвратить полное исчезновение ржавых шмелей. Внесение их в список исчезающих видов поможет мобилизовать наших партнеров и сфокусировать ресурсы на поиске путей предотвращения их вымирания».
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