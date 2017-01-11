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Главная страница → Раздел: ПолитикаИски против бизнеса Трампа угрожают его посту президента
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Иски против бизнеса Трампа угрожают его посту президента


Иски против бизнеса Трампа угрожают его посту президента
Фото: AmericaRU.com
Будучи бизнесменом, Дональд Трамп (Donald Trump) создавал много работы для различных судов. Похоже, что с его приходом в Овальный кабинет в этом отношении ничего не изменится. Это может создать необычные и потенциально опасные проблемы для него как действующего президента.

За всю историю лишь несколько президентов были вовлечены в конфликты с законом во время своего срока, и еще меньшему числу предъявлялись иски от частных лиц. Трамп обречен присоединиться к этому маленькому клубу. Всего лишь на прошлой неделе он давал показания по делу о своем отеле в Вашингтоне. Трамп также замешан в ряде судебных разбирательств, которые будут продолжаться и после инаугурации, а генеральный прокурор Нью-Йорка ведет расследование насчет возможного получения бизнесменом выгоды от собственных благотворительных акций.

Ранее Трамп утверждал, что передаст руководство своей компанией сыновьям. Тем не менее, он не отрицает, что может иметь долю участия в ней и сопутствующую правовую ответственность.
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