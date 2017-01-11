Астероид почти незаметно подлетел к Земле на расстояние вдвое ближе, чем Луна

Фото: AmericaRU.com
Астероид имел от 15 до 34 метров в длину и двигался на скорости около 16 километров в секунду. Этот околоземный объект смог приблизиться к нашей планете на дистанцию, примерно равную половине расстояния между Землей и Луной. «Он прошел очень быстро и очень близко от нас», - заявил Эрик Фельдман (Eric Feldman), астроном телескопической службы Slooh, в ходе онлайн-трансляции 9 января. Он добавил, что астероид пересек орбиты сразу двух планет – Земли и Венеры.
Что случилось бы, если бы такой астероид вошел в атмосферу? Если верить результатам компьютерной модели, все было бы не так плохо. Небесное тело взорвалось бы на высоте около 16 километров и не принесло бы большого вреда поверхности планеты.
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