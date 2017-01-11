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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеПотребление сахарозаменителей среди детей увеличилось на 200 процентов
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Потребление сахарозаменителей среди детей увеличилось на 200 процентов


Потребление сахарозаменителей среди детей увеличилось на 200 процентов
Фото: AmericaRU.com
Настоящие новости о поддельном сахаре: дети не могут отказаться от искусственных подсластителей. В Соединенных Штатах в период между 1999 и 2012 годами употребление низкокалорийных сахарозаменителей среди детей выросло на 200 процентов.

По данным исследования специалистов Университета Джорджа Вашингтона, около 25 процентов детей в США употребляет заменители сахара, такие как аспартам, сукралоза и сахарин, по сравнению с 8,7 процентами в 2000 году. Однако взрослые от них ушли недалеко: 41 процент взрослых респондентов сообщил, что употребляют искусственные подсластители, что на 54 процента больше, чем 13 лет назад.

Примерно 80 процентов детей и 56 процентов взрослых сообщили, что употребляют сахарозаменители один раз в сутки, и только 20 процентов детей и 44 процента взрослых употребляют искусственные подсластители более одного раза в день. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics».

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