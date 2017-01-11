Сколько стоит вырастить ребенка в США?

Фото: AmericaRU.com
Если вы живете в городе, то сумма будет немного выше, и меньше, если в сельской местности. Оценка была основана на данных 2015 года, так что, скорее всего, сейчас воспитать детей еще дороже. Более того, это на 3% больше, чем в 2014 году. Основные расходы уходят на жилье (от 26 до 33% всех расходов), продукты питания (18%), транспорт, здравоохранение, уход за детьми и образование (около 16% без учета оплаты за обучение в колледже), одежду и другие.
Стоимость воспитания ребенка варьируется в зависимости от региона: в среднем в городах на северо-востоке родители тратят 253770 долларов, на западе – 235140 долларов и юге – 221730 долларов. Семьи с низким уровнем доходов тратят на одного ребенка около 174690 долларов, с высоким уровнем дохода – 372210 долларов. Семьи с тремя и более детьми тратят в среднем на одного ребенка на 24% меньше.
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