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Главная страница → Раздел: В миреВ Швейцарии мусульманские девочки будут посещать бассейн вместе с мальчиками
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В Швейцарии мусульманские девочки будут посещать бассейн вместе с мальчиками


В Швейцарии мусульманские девочки будут посещать бассейн вместе с мальчиками
Фото: AmericaRU.com
В 2008 году администрация школы в Базеле, Швейцария, обязала мусульманскую пару записать своих дочерей на обязательные занятия по плаванию, несмотря на возражения родителей, которые не хотели, чтобы их дети учились вместе с мальчиками.

Должностные лица предложили супругам компромисс: девочки, которым на тот момент было 9 и 7 лет, будут носить закрывающие тело купальники. Кроме того, раздевалки для мальчиков и девочек – раздельные. Однако родители отказались отпускать детей на плавание, а в 2010 году их обязали выплатить штраф в размере 1400 швейцарских франков (около 1380 долларов). Тогда они подали в суд.

Во вторник Европейский суд по правам человека постановил, что со стороны швейцарских властей нарушения прав семьи на свободу совести и религии, которые гарантируются Конвенцией о правах человека, не было. "Общественный интерес в следовании полной школьной программе должен преобладать над личными интересами заявителей в получении освобождения девочек от совместных с мальчиками уроков плавания", - говорится в заявлении суда.

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