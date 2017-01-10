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Наша Луна, возможно, образовалась из «минилун»


Наша Луна, возможно, образовалась из минилун
Фото: AmericaRU.com
Столкновения Земли с другими планетами, возможно, могли породить множество «минилун», превратившихся в одну большую Луну, которую мы можем наблюдать на сегодняшний день, передает AP.

Израильские ученые предположили, что наша планета неоднократно сталкивалась с небесными телами, что привело к формированию Луны. На протяжении миллионов лет «минилуны» соединялись вместе, чтобы стать большим единым целым. Специалисты Научного института Вейцманна сделали около 1000 компьютерных моделей и пришли к выводу, что Земля 20 раз сталкивалась с небесными телами.

"Наша модель предполагает, что у древней Земли когда-то было несколько спутников, которые образовались от столкновений с прото-Землей", - говорит соавтор исследования Хагаи Перец (Hagai Perets). По словам ученых, новая теория могла бы объяснить, почему состав Луны практически идентичен земному. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Nature Geoscience».
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