Изучение иностранного языка связано с синестезией

10 января 2017 года, 20:34

Фото: AmericaRU.com

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Люди с синестезии познают мир уникальным способом - например, они "чувствуют на вкус" слова или "слышат" цвета. Теперь новое исследование показало, что люди, которые изучают иностранный язык во взрослой жизни, имеют больше шансов испытать этот нейрологический феномен, чем те, кто с детства говорит на двух языках.Специалисты Университета Йорка в Торонто утверждают, что различные языковые группы людей имеют разные уровни синестезии, которая варьируется от 0 до 5 в зависимости от того, на чем построен язык. Проведенные ранее исследования показали, что примерно от 1 до 5 процентов людей – синестеты. Интересно отметить, что респонденты с синестезией разделили языки на прозрачные и непрозрачные. Чешский, например, прозрачный язык, что означает, что с каждой буквой мы произносим только один звук. В противоположность этому, английский – непрозрачный язык, в котором есть множество исключений.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Consciousness and Cognition».