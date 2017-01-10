Изучение иностранного языка связано с синестезией

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Специалисты Университета Йорка в Торонто утверждают, что различные языковые группы людей имеют разные уровни синестезии, которая варьируется от 0 до 5 в зависимости от того, на чем построен язык. Проведенные ранее исследования показали, что примерно от 1 до 5 процентов людей – синестеты. Интересно отметить, что респонденты с синестезией разделили языки на прозрачные и непрозрачные. Чешский, например, прозрачный язык, что означает, что с каждой буквой мы произносим только один звук. В противоположность этому, английский – непрозрачный язык, в котором есть множество исключений.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Consciousness and Cognition».
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