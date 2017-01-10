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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесСтала известна причина смерти Дебби Рейнольдс
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Стала известна причина смерти Дебби Рейнольдс


Стала известна причина смерти Дебби Рейнольдс
Фото: AmericaRU.com
Прошло почти две недели с тех пор, как Дебби Рейнольдс (Debbie Reynolds) скончалась в возрасте 84 лет. Теперь стала известна причина смерти актрисы, которая умерла через день после того, как не стало ее дочери.

Знаменитая актриса умерла от внутримозгового кровоизлияния, вызванного повышенным артериальным давлением, передает E! News. Внутримозговое кровоизлияние – неотложное состояние, при котором разрыв кровеносных сосудов вызывает кровотечение внутри головного мозга. Оно также известно как инсульт.

Звезда фильма «Поющие под дождем» была доставлена в больницу 28 декабря 2016 года. Она умерла вскоре после того, как ее 60-летняя дочь Кэрри Фишер (Carrie Fisher), известная по роли принцессы Леи из «Звездных войн», скончалась от сердечного приступа. «Ее последними словами было то, что она хочет быть с Кэрри. Она не хотела с ней расставаться и не хотела, чтобы она осталась в одиночестве. Она рассказала, как сильно ее любит и через полчаса ушла из жизни», - сказал сын Рейнольдс, Тодд Фишер.
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