Стала известна причина смерти Дебби Рейнольдс

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Знаменитая актриса умерла от внутримозгового кровоизлияния, вызванного повышенным артериальным давлением, передает E! News. Внутримозговое кровоизлияние – неотложное состояние, при котором разрыв кровеносных сосудов вызывает кровотечение внутри головного мозга. Оно также известно как инсульт.
Звезда фильма «Поющие под дождем» была доставлена в больницу 28 декабря 2016 года. Она умерла вскоре после того, как ее 60-летняя дочь Кэрри Фишер (Carrie Fisher), известная по роли принцессы Леи из «Звездных войн», скончалась от сердечного приступа. «Ее последними словами было то, что она хочет быть с Кэрри. Она не хотела с ней расставаться и не хотела, чтобы она осталась в одиночестве. Она рассказала, как сильно ее любит и через полчаса ушла из жизни», - сказал сын Рейнольдс, Тодд Фишер.
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