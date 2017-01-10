Крупная китайская компания с помощью Трампа хочет создать «миллион» рабочих мест в США

Фото: AmericaRU.com
По словам Ма, он не стремится назвать конкретное число рабочих мест, которые будут созданы, но утверждает, что компания планирует инвестировать в американский малый бизнес. У Alibaba не всегда были гладкие отношения с США: в прошлом году китайская компания оказалась под следствием Комиссии по ценным бумагам США, которая обвиняла ее в недобросовестной практике ведения бухгалтерского учета.
В 2016 году в Alibaba насчитывалось чуть более 36 тысяч сотрудников. Если компания добавит миллион рабочих мест, то станет в четыре раза больше своего главного конкурента, Amazon.
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