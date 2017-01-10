Крупная китайская компания с помощью Трампа хочет создать «миллион» рабочих мест в США

10 января 2017 года, 19:45

Фото: AmericaRU.com

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Председатель совета директоров китайской компании Alibaba Джек Ма (Jack Ma) встретился с избранным президентом Дональдом Трампом (Donald Trump), чтобы обсудить планы по созданию одного миллиона рабочих мест в США. Предполагается, что места будут добавлены в течение следующих пяти лет.По словам Ма, он не стремится назвать конкретное число рабочих мест, которые будут созданы, но утверждает, что компания планирует инвестировать в американский малый бизнес. У Alibaba не всегда были гладкие отношения с США: в прошлом году китайская компания оказалась под следствием Комиссии по ценным бумагам США, которая обвиняла ее в недобросовестной практике ведения бухгалтерского учета.В 2016 году в Alibaba насчитывалось чуть более 36 тысяч сотрудников. Если компания добавит миллион рабочих мест, то станет в четыре раза больше своего главного конкурента, Amazon.