Джаред Кушнер назначен старшим советником Трампа

10 января 2017 года, 19:20

Фото: AmericaRU.com

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Джаред Кушнер (Jared Kushner) станет старшим советником своего тестя Дональда Трампа (Donald Trump) в Белом доме. 36-летний американский бизнесмен, владелец девелоперской компании и газеты New York Observer, который женился на Иванке Трамп (Ivanka Trump) в 2009 году, стал ближе к избранному президенту, чем любой другой советник.Трамп назвал Кушнера "огромным активом и доверенным советником в течение всей кампании и переходного периода". Он также отметил, что, возможно, именно старший советник в большей степени будет определять курс, которого республиканец будет придерживаться при управлении страной.Кушнер планирует продать часть своего недвижимого имущества и другие активы, говорится в заявлении его адвоката. Не все согласны с данным назначением, и некоторые специалисты по этике профессиональной деятельности ставят его под сомнение в соответствии с федеральными законами о семейственности, направленными на предотвращение влияния семейных связей на функционирование правительства Соединенных Штатов.