Джаред Кушнер назначен старшим советником Трампа

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Трамп назвал Кушнера "огромным активом и доверенным советником в течение всей кампании и переходного периода". Он также отметил, что, возможно, именно старший советник в большей степени будет определять курс, которого республиканец будет придерживаться при управлении страной.
Кушнер планирует продать часть своего недвижимого имущества и другие активы, говорится в заявлении его адвоката. Не все согласны с данным назначением, и некоторые специалисты по этике профессиональной деятельности ставят его под сомнение в соответствии с федеральными законами о семейственности, направленными на предотвращение влияния семейных связей на функционирование правительства Соединенных Штатов.
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