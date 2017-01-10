В Орландо застрелили женщину-полицейского; ведутся поиски подозреваемого

Фото: AmericaRU.com
Подозреваемый, которого идентифицировали, как Маркита Лойда (Markeith Loyd), считается "вооруженным и очень опасным". Сотни полицейских пытаются его схватить после того, как он выстрелил в 42-летнюю Дебру Клейтон (Debra Clayton), которая получила сообщение, что подозреваемый в убийстве беременной подруги находится рядом с местным Walmart. Она погналась за ним, и была смертельно ранена.
Преступник скрылся с места происшествия, а десятки школ в районе временно закрыли. Спустя несколько часов после начала поисков Лойда скончался еще один полицейский. Его мотоцикл столкнулся с другим транспортным средством. Полиция обещает 60 тысяч долларов за информацию, которая поможет привести к аресту преступника.
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