Употребление красного мяса в больших количествах приводит к воспалению в кишечнике

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Мужчины, которые если красное мясо шесть или более раз в неделю, имели на 58 процентов больше шансов развития воспаления, чем мужчины, которые ели в среднем одну или две порции красного мяса. Дивертикулит начинается, когда стенка кишечника выпячивается в нескольких местах, образуя небольшие мешочки, дивертикулы, которые воспаляются. Хотя воспалительный процесс может начаться в любом месте, наиболее часто это происходит в толстом кишечнике.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Gut». В Соединенных Штатах из-за дивертикулита ежегодно госпитализируют около 210 тысяч человек, а общая стоимость лечения пациентов составляет более 2 миллиардов. Тем не менее, пока не совсем понятно, что вызывает состояние.
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