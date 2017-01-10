Употребление красного мяса в больших количествах приводит к воспалению в кишечнике

10 января 2017 года, 18:22

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование специалистов Школы общественного здравоохранения Чан при Гарвардском университете показало, что мужчины, которые регулярно едят красное мясо, имеют более высокий риск воспалительного процесса в кишечнике по сравнению с мужчинами, в рационе которых красного мяса по минимуму.Мужчины, которые если красное мясо шесть или более раз в неделю, имели на 58 процентов больше шансов развития воспаления, чем мужчины, которые ели в среднем одну или две порции красного мяса. Дивертикулит начинается, когда стенка кишечника выпячивается в нескольких местах, образуя небольшие мешочки, дивертикулы, которые воспаляются. Хотя воспалительный процесс может начаться в любом месте, наиболее часто это происходит в толстом кишечнике.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Gut». В Соединенных Штатах из-за дивертикулита ежегодно госпитализируют около 210 тысяч человек, а общая стоимость лечения пациентов составляет более 2 миллиардов. Тем не менее, пока не совсем понятно, что вызывает состояние.