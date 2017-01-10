На Филиппинах произошло мощное подводное землетрясение

10 января 2017 года, 17:53

Фото: AmericaRU.com

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Во вторник в море Сулавеси у южного побережья Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла. К счастью, толчки произошли на слишком большой глубине, чтобы причинить серьезный ущерб или вызвать цунами.Ренато Солидум (Renato Solidum) из Филиппинского института вулканологии и сейсмологии рассказал, что подводные толчки, вызванные сдвигом океанических плит на 625 километров под поверхностью моря, были слегка ощутимы на юге города Генерал-Сантос. Эпицентр землетрясения находился в 223 километрах к юго-востоку от провинции Сулу. Также существовала вероятность повторных толчков. Солидум добавил, что столь глубоководные землетрясения являются редкостью, тогда как менее глубокие по происхождению неоднократно случались в этом регионе в прошлом.Филиппинский архипелаг расположен в пределах тихоокеанского «Кольца огня» - региона, где вулканическая активность и землетрясения являются распространенными явлениями. В 1990 году при землетрясении в 7,7 балла погибли две тысячи жителей северного острова Лузон.