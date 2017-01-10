Каждый четвертый страдает психическими заболеваниями

Фото: AmericaRU.com
Ранее он привел аналогичную статистику, заявив, что хотел бы сделать акцент на профилактике и лечении. Он сказал, что каждый четвертый человек (около 23 процентов) страдает, по меньшей мере, одним психическим расстройством. Опрос, проведенный в 2014 году, показал, что проблемы психического здоровья были диагностированы у 26 процентов респондентов.
В 1990-х годах каждый четвертый американец имел психическое расстройство. В 2001 году Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что такое же соотношение – 1 психический больной на 3 здоровых человека - применимо и в мировом масштабе. Кроме того, около 18 процентам людей, страдающих психическим нарушениями, диагноз еще не поставлен.
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