Каждый четвертый страдает психическими заболеваниями

10 января 2017 года, 17:21

Фото: AmericaRU.com

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Согласно статистическим данным, приведенным министром здравоохранения Великобритании Джереми Хантом (Jeremy Hunt), каждый четвертый страдает проблемами психического здоровья. По его словам, охрана психического здоровья молодых людей, как "черное пятно".Ранее он привел аналогичную статистику, заявив, что хотел бы сделать акцент на профилактике и лечении. Он сказал, что каждый четвертый человек (около 23 процентов) страдает, по меньшей мере, одним психическим расстройством. Опрос, проведенный в 2014 году, показал, что проблемы психического здоровья были диагностированы у 26 процентов респондентов.В 1990-х годах каждый четвертый американец имел психическое расстройство. В 2001 году Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что такое же соотношение – 1 психический больной на 3 здоровых человека - применимо и в мировом масштабе. Кроме того, около 18 процентам людей, страдающих психическим нарушениями, диагноз еще не поставлен.