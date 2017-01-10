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Главная страница → Раздел: УкраинаСавченко обнародовала списки военнопленных, которые СБУ держит в секрете
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Савченко обнародовала списки военнопленных, которые СБУ держит в секрете


Савченко обнародовала списки военнопленных, которые СБУ держит в секрете
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Украинский депутат Надежда Савченко вопреки рекомендациям украинских спецслужб опубликовала списки пленников, удерживаемых на оккупированном Донбассе, в аннексированном Крыму и России. Освобождать их украинка планирует в 3 этапа.

«Мы имеем две категории обмена. Первая категория - это наши военнопленные, которые находятся на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей Украины. Украинской стороной подается запрос на 129 человек. Противоположная сторона подтверждает 42 человека. Еще Украиной разыскивается 494 человека пропавших без вести пропавших… От "ДНР" в списках людей 524, а от "ЛНР" 377 человек. Часть людей из этих списков украинская сторона также подтверждает, примерно 256. При таких раскладах есть первый этап обмена подтвержденных человек с обеих сторон - это 42 на 256», - сообщила она, отметив, вместе с тем планируется и обмен украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ и аннексированного Крыма (44 украинца на 102 россиянина).

Следующим этапом, со слов Савченко, станет поиск и обмен пленников из неподтверждённых списков.

Кроме того, украинка призвала заменить «уставших за три года бесплодной работы минских переговорщиков на свежих, более профессиональных, которые дадут результат».

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